《百味小廚神》 故事溫馨感人，開播後收視開紅盤。（MyVideo提供）

蔡安妍飾演的班長，是男主角翰旻班上好友。（MyVideo提供）

林澤凱（左）曝想演「最美荷蘭女鬼」范麗絲（左二）。（MyVideo提供）

14歲童星阮柏皓小小年紀就在影集《百位小廚神 中原大餐》挑大樑演出，問他把哪位演員當成未來目標努力，他點名是香港天王劉德華，「因為知道他一直都很謙虛，希望以後也可以跟他一樣很謙虛！」

回憶起拍攝時最難忘的時刻，飾演男主角翰旻班上好友的蔡安妍分享了最慘的一幕，那幕是怕鬼的阮柏皓向戶外灑鹽驅鬼，卻剛好灑到路過的蔡安妍，她無奈說：「那天因為燈光的關係，那幕一直重拍，我就一直被反覆灑鹽，當天收工回家後，整個頭上都是鹽巴！」

阮柏皓透露，自己在第二季的一場戲一直NG，原來是他在跟飾演同學王立人的童星胡千允對戲時，因對方「笑」果十足，實在忍不住笑場。今年獲選為北影「非常新人」的林澤凱，劇中飾演不良少年鬼魂黑輪，他則感性表示印象最深的是，最後阮柏皓一桌菜、大家團圓吃飯的那一場戲，「那時因為疫情，中間隔一年才復拍，柏皓也長大了一些，就跟劇情一樣，有種我們大家陪伴他一起長大的感覺。」

三人表示在拍戲期間大家相處都很和樂，不過，兩位童星阮柏皓、蔡安妍不約而同坦言，林澤凱私下的個性和第一印象最不一樣，蔡安妍說：「因為他長得很兇，劇中角色又留一頭金髮，有一種『8＋9』混混的感覺，相處過後才知道他人很好。」阮柏皓也表示：「我以為他聲音會是那種很低沉的。」但林澤凱其實是個陽光活潑的大男孩，即使和兩位童星有些年齡差，也很快就打成一片。

問到劇中最想詮釋自己以外的哪個角色，林澤凱竟點名是「最美荷蘭女鬼」范麗絲，「我很想當一次天使試試看，她是一個很有大愛的人，我還沒有演過那樣的角色。」阮柏皓表示，很欣賞「Toro」郭葦昀客串演出的「嘻哈土地公」角色，感覺角色很有意思，想挑戰看看。在眾多鬼魂的劇中飾演一般人的蔡安妍則笑說：「我想當鬼！但是形象不要太恐怖，要是和善的鬼。」

《百味小廚神：中元大餐》全集已在MyVideo上架；第二季《百味小廚神：午餐爭霸戰》9月3日起每周日晚上8點於MyVideo首播。