台劇男神黃少祺自從台劇《天之驕女》在去年3月下檔後，就消失於螢光幕，他前段時間都專心陪伴妻小，不過黃少祺近日則曬自拍透露：「開始融入新影集新角色」，而他的新作品是BL劇《奇蹟》。

黃少祺去年自從《天之驕女》殺青後，他先到大陸拍一部戰爭電影，再回台探望媽媽後，隨即飛美國，和分隔1年多的妻兒團聚，幸福享受天倫生活，同時，黃少祺積極挑戰新的題材和角色，他昨（29日）在臉書發文：「開始融入新影集新角色」，並曬出自拍照，只見他把頭髮往後梳，露出額頭和五官，帥氣模樣看不出已52歲。

黃少祺帥照吸引男星楚翔、張銘杰、林健寰讚太帥，網友也好奇他是否要拍八點檔《天道》，還釣出本人回應：「不是」，而黃少祺口中的新影集，維基百科顯示他2023的新作品是BL劇《奇蹟》，該戲描述學霸與黑道的虐戀，而該戲除了找八點檔男星謝承均、亮哲演出，現在又傳出黃少棋加入，新劇讓人好奇。