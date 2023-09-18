一名張姓男子曾遭妻子在摩鐵抓姦，但去年間返家時，發現大門深鎖妻子的車卻停在內，入內察看時又妻子神情有異，立刻拿出手機錄影，驚覺在臥房窗台外發現一名陌生男子躺著，當場大怒遭戴綠帽報警，但妻子立刻帶著小王開車離去，張男將鐵捲門拉下想阻止離開，遭太太提告妨害自由，遭高院判處拘役20天確定，不得上訴。

根據判決書，張男於去年某日下午3時許，返回住所時，發覺住所鐵捲門無法開啟，但見到妻子的車停放在車庫內，便進入室內查看並持手機錄影，這時又見妻子神色有異而上樓查看，發現一名陌生男子平躺在2樓之主臥室窗台外。

張男當場與妻子發生爭執，妻子立刻帶著小王前往車庫、操作手持遙控器使鐵捲門上升，準備開車送小王離去，張男見狀，竟徒手拉鐵捲門使鐵捲門下降，妻子又利用遙控器使鐵捲門上升，然後開車載小王迅速離開。妻子因此提告妨害自由。

一審法官審理時勘驗錄影畫面，發現張男報警時僅稱：「我老婆帶一個男生躲在我們家房間裡面，現在要逃跑了」，因此認為拉下鐵捲門並非「逮捕現行犯」，而是「阻撓配偶與疑有不正當關係的第三人離去」，反而以強暴手段妨害妻子和小王自由離去，符合強制未遂犯。

張男不服上訴，台中高分院審理後認定，審酌張男未循合法途徑處理現場爭執，擅自以強暴行為強留妻子與小王，影響該2人之意思自由，但考量本案止於未遂，情節較輕，張男始終否認犯行，迄今未與2人和解，判處拘役20天確定，不得上訴。