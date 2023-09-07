新黨台北市議員侯漢廷日前宣布，以無黨籍參選台北市第一選區(士林、北投)立委選舉，對戰國民黨議員張斯綱、民進黨立委吳思瑤，泛藍宣告分裂。對此，一份最新的網路投票針對北市士林北投區立委選舉進行調查，其中有48％網友認為張斯綱會勝出，不過有許多網友認為泛藍分裂恐影響戰局，喊話侯漢廷、張斯綱兩人整合。

面對侯漢廷參戰台北市第一選區立委選舉，張斯綱在上月23日強調「團結能贏，分裂必輸」，為了顧及政黨輪替、在野國會過半大局，他願和侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。

YouTube頻道《桃園孫先生》昨發起最新網路投票，截至今（7）日下午1點半，已有逾1.1萬人參與。針對台北市士林北投區立委選舉調查，認為張斯綱會勝選的網友有48％，認為侯漢廷會勝選的網友則以36％緊追在後，另外，12％認為吳思瑤會勝選，其他意見以及沒意見者則分別為1％及3％。

不過仍有許多網友認為泛藍分裂恐影響戰局，並紛紛喊話「藍營整合一下，行不行？」、「藍營有兩人，不可能贏」、「請國民黨放手讓給侯漢廷」、「兩位出來選。票分散了。真的很難說」、「非綠的票被分掉了」。