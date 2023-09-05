一名網友近來到飲料店買飲料時，驚見該店出現一名神級正妹店員，便PO上網與眾人分享，立刻掀起上千人暴動，而這名正妹店員的真實身分，立刻被揭曉，就是在instagram擁有94萬粉絲的網紅蕭芷渲（閃亮亮）。

網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他表示路過板橋一間飲料店，見到一位女店員，姣好容貌讓他覺得驚為天人，興奮直呼：「看到最美風景，跟我未來女友長得有點像」，接著立刻將對方照片PO上網，只見女店員留著俏麗短髮與整齊瀏海，擁有鄰家女孩的氣質，加上露出一抹甜美笑容，短短時間就吸引超過5千人按讚朝聖。

男網友驚見飲料店有正妹店員。（圖／爆廢公社二館臉書）

對此，網友紛紛留言：「你未來女友基本上應該被全台看光光了」、「結果大家都去捧場，讓未來女友累死直接離職」、「放心，未來的你，還是沒有女朋友的」、「她爸爸是我未來岳父」、「會先被旁邊那個追走」，但也有不少人歪樓表示：「月老剛剛鐵口直斷說左邊戴口罩的，才是你命中注定的對象」、「你說旁邊戴眼鏡那個嗎？加油喔」，也有眼尖網友馬上認出就是網紅蕭芷渲（閃亮亮）。

蕭芷渲日前就公告會在飲料店擔任一日店長，事後也在限時動態PO出上工的情況，根據《東森新聞》報導，她透過經紀人表示是收到邀約後，二話不說就馬上答應接下，曾有在飲料店打過工的她，透露最擔心的環節就是「點餐」，因為必須搞懂客人各種不一樣的術語。