取自蕭美琴臉書

2024總統大選，外界看好民進黨參選人賴清德與駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」，蕭美琴今天在臉書貼出民國75年《中華日報》報導她高分考上台南女中的剪報，以及就讀小學所穿的制服表示「好多回憶」。大批網友則留言高喊「蕭副總統」「賴蕭配」。

蕭美琴今天在臉書貼文透露，她媽媽最近要清空房子搬家，清出幾箱數十年前從台灣念舊帶到美國的東西。從當年就讀的台南師專附小到後甲國中，「覺得小時候調皮搗蛋有點壞，能考上台南女中也算幸運，總之是好多回憶！」

貼文也附上民國75年7月24日《中華日報》的剪報，標題是「華裔美籍蕭美琴 高分考上省南女 返美升學留下佳話」，報導中指出，蕭美琴參加台南區高中聯考，高分考取令人羡慕的台南女中，可惜放榜時她已赴美，準備在故鄉紐澤西州讀高中，不過她已為母校後甲國中爭取了第一志願錄取率。

報導中也指出，蕭美琴父親蕭清芬是哲學博士，母親蕭碧玉是音樂碩士，蕭美琴本人在日本東京誕生，在台灣長大接受國中小學教育，後甲國中三年十七班應屆畢業，即由父母送回老家紐澤西州讀高中，但經不住母校老師的勸勉，希望她能參加台南區高中聯考後再回美，因為她成績不錯，一定會為母校爭取到第一志願的名額，「結果真不負所望」。

蕭美琴也附上當年讀台南師專附小時的「兒童手冊」，以及繡著學號和姓名的小學生制服。

不過比起過去，許多網友顯然更在意她的未來，紛紛留言高喊「蕭副總統」，並要求「賴蕭配」，還要她趕快回台灣，「8年後培養成就蕭總統候選人」。