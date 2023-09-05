為了吸引更多民眾吃素，許多餐廳、食品公司將素食與肉類食品的名稱作結合，推出素肉等商品，但為了避免民眾搞混，法國將制定新法來限制此行為，未來素食不能再以牛排、肉類等21種葷食來描述，相關話題迅速引起台灣網友討論，不少人大讚此舉德政，但也有人反酸若台灣要跟進，那「老婆餅」也應該改名。

綜合外媒報導，其實法國政府早在2022年就頒布了一項保護葷菜名稱的命令，但卻遭法國最高行政法院暫停實施，並請求歐盟法院提供建議，只不過法國農業部近日表示已將法官意見納入考量，再度頒布新命令，將禁止於法國生產的素食產品，使用牛排、肉類等21種葷食名稱來形容，不過香腸、培根等其他名稱仍可使用，相關法令已提交給歐盟委員會接受審核，確認有無違反歐盟的食品標示規定。

消息傳到台灣後迅速引起PTT網友討論，許多人大讚法國「先進國家」、「終於有國家發現這個矛盾了」、「吃素又想以爲自己在吃肉，根本精神分裂」、「德政，素肉到底是什麼東西」、「早該這樣，想吃肉就吃，硬要把素弄的形狀、口感跟肉一樣有夠假掰」。

不過也有許多人持反對意見，說「當初取這些名字不是只是味道比較直觀嗎」、「有人會不知道素肉不是肉嗎」、「其實素肉是賣給陪素食者吃飯的人在吃的，不然都吃菜哪吃的下啊」、「再來立法禁止取名老婆餅，因為沒有老婆」。