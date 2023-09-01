台鐵太魯閣號第408車次2021年發生事故釀49死、213傷慘劇，第7、8節車廂保存於桃園富岡機廠。因昨在車廂發現一塊疑似頭蓋骨，引發社會關注，鐵警刑大與台鐵人員今重啟搜查，翻出不少遺留物和疑似遺骸，其中在第8節車廂的前段搜出4塊、中段搜出4塊疑似骨頭遺骸，今共找到8塊，由鐵警鑑識人員帶回鑑定。

鐵警刑大鑑識人員與台鐵人員約10多人，今上午約9時起展開太魯閣號車廂搜查行動，約搜查至下午2時30分結束，搜查人員逐一從車廂內搜出乘客遺留物，多數都是衣物、電子產品、水瓶等個人用品，甚至還有一輛電動代步車，家屬得知後觸景傷情，既悲傷又憤怒，據了解台鐵後續預計將這些遺留物造冊公告，讓家屬領回。

罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師凃冠宇指出，第8節車廂為當時事故衝擊較嚴重的區段，今日現場人員在第8節車廂共搜出8塊疑似骨骸，分布於車廂前段4塊、車廂中段4塊，再加上昨天找到的1塊，總共就有9塊疑似骨骸，後續預計將由鐵警帶回鑑定，確認是否為事故死者骨骸。