台鐵太魯閣號事故發生2年半卻仍在車廂內找到遺骸，引發各界驚愕。台鐵今(7日)表示，檢警單位9月1日及4日在事故車廂內清查的遺留物，已全數上網公告並通知家屬認領。根據本報查詢，事故車廂中共清出147件遺留物，又以第8節車廂94項遺留物最多；遺留物中包括證件、合照、手機衣物等。國民黨台北市議員李彥秀揭露，副閣揆鄭文燦召集相關部會檢討，結果竟成了爭功諉過的卸責大會，直批蔡政府已經開始數饅頭。

根據《中時新聞網》報導，經記者查詢台鐵官網，事實上在2021年5月4日，台鐵即已表示「408次旅客遺留現場行李物品計572件，已領走395件，剩餘177件」。不過9月5日更新的清單又新增了147件遺留物，建檔日期是9月2日到5日。其中第8節車廂94項遺留物最多，包括照片、證件、襪子、手機、電動輪椅；第6節21件次之，還有一件是蝙蝠俠玩偶；第7節車廂16件再次之。第5節6件，第4節7件，第3節2件，第1節1件。

「檢討會議成卸責大會？蔡英文樂當神隱少女？」李彥秀今(7日)發文直批，台鐵太魯閣號事故發生至今已超過兩年，當時造成49人死亡、213人受傷，也是台鐵六十年來最重大的事故。日前，在車廂中意外發現頭蓋骨，也讓現場日本專家西大學名譽教授安部誠治「驚訝萬分」、「難以理解」。經鑑識人員重啟搜查，已經發現18片遺骸、2顆牙齒，非車廂物品94件，甚至更多。「原本一場包裝精美的內宣，成為驚駭國際的事件！」

太魯閣號事故，遺留物中找到一個玩偶，令人心酸。（翻攝台鐵官網）

李彥秀指出，面對家屬傷痛、輿論譁然，事發超過一週後，副閣揆鄭文燦6日終於邀集相關部會進行檢討。台鐵官員認為，前閣揆蘇貞昌去年2月接見家屬，原狀保留事故車廂就是當時訴求。法院還在審理、運安會後續還要調查，因此保留第7、第8車廂到富岡機廠，都沒動也沒清。運安會反駁，責任是調查事故經過，拍攝記錄車廂受損，逃生設備使用情形、尋找記錄器內容等為主，不會翻動其他物品，並未要求台鐵不能清理車廂。

「檢討會議竟成卸責大會！」李彥秀提到，鄭文燦看不下去，指示「車廂交給台鐵一定要清理，檢警和運安會也要參加，未來移交車廂保管，應該邀檢警、運安會和家屬代表和專家等做最後清理，避免有遺漏，確定沒問題，再將事故車廂現況保留。」但2021年4月，總統蔡英文曾承諾家屬「後續還有很多工作要做，政府一定會全力且妥善處理，事故裡的傷者或罹難者家屬，都可以得到政府最大的協助，讓他們沒有後顧之憂」。

李彥秀質疑，不幸事件發生兩年多後，再清出近百件遺骸遺物。蔡英文、陳建仁完全神隱，連句道歉都沒有，說好的改革呢？協助呢？後續工作呢？妥善處理呢？任期還八個月，難道行政團隊已經開始「數饅頭」？任憑行政團隊爭功諉過？完全落實「2024不關我的事」的治國理念？