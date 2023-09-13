全國火車駕駛產業工會不滿公司化後備勤津貼減少，9月7日發出動員令，提出今年中秋與國慶連假依法休假不加班，交通部長王國材今日下午才說充分溝通，「應該不會有不加班的情況」，但工會今晚表示，已有99％司機員簽名連署，明將向台鐵局提送。

全國火車駕駛產業工會不滿員工權益保障縮水，包括備勤津貼偷斤減兩、政府補貼用台鐵資產開發營收攤提等，工會發出動員令，中秋節9月29日以及國慶日10月10日依法休假不加班，若成真將衝擊連續假期疏運。

王國材今指出，最近台鐵工會的確有些聲音，尤其司機員部分，主要在備勤津貼與權益保障事項，這段時間交通部與行政院保持充分溝通，大致都往正向在走，所以整個應該不會有不加班的情況。

不過，全國火車駕駛產業工會表示，今日連署截止，全台超過99％、1400多名台鐵司機員參與連署，沒簽署的可能不到10人，且不代表這些人會出來開車，無法推測能開出多少車，工會明天就會把連署書送交台鐵人事單位。