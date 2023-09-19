下周就是中秋連假，南投縣日月潭、清境與合歡山將湧入大批遊客，為避免民眾因車流量大飽受塞車之苦，公路局南投分局特別提供替代道路避開車潮，也建議最好在上午10點前抵達日月潭，別讓塞車影響旅遊好心情。

一年一度的中秋節3天連假與國慶日4天連假將自下周起接連登場，有鑑於每年連續假期，南投縣仁愛鄉清境農場、合歡山風景區，以及魚池鄉日月潭風景區，都會吸引大批旅客前往觀光遊憩，為避免因車流量大，飽受塞車之苦，公路局中區養護段特別提供建議遊憩與過夜入住時間，以及避免塞車的替代道路，作為旅客行前規劃路線參考。

公路局中區養護工程分局依以往交通統計情資顯示，預估台14甲線清境、合歡山路段在連假期間將有較多遊客前往，連假期間每日7時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往來清境風景區遊憩，建議提前於早上7點以前抵達，避開車潮；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段。

另日月潭風景區連假期間周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，建議當日往返遊客建議可提前於早上10點以前抵達，車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。

此外，由台21線埔里往前往日月潭部分民眾，因日月潭水社路段車流多時易回堵，建議民眾可於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩避開車潮。

公路局並提醒要前往清境及合歡山民眾，因近期前往登山遊客較多，合歡山等遊客中心停車空間有限，建議民眾上山前務必先查詢路況，並加強高山保暖與評估自身狀況，且切勿隨意違規停車與疲勞駕駛，避免遭開罰單或發生事故掃興又危險。

公路局呼籲，用路人行經上述旅遊熱區路段可隨時注意路側資訊可變標誌，該局轄管交控中心將隨時發布交通狀況訊息並提供行車建議。另相關疏運措施、即時路況可至交通局網站（https://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。