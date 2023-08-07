炎炎夏日，戲水是消暑不二選擇，不過醫師提醒，玩水常見病毒包括腺病毒、大腸桿菌、腸病毒、諾羅病毒及A型肝炎等，若戲水後出現不適請盡速就醫。示意圖。（本報資料照／潘虹恩台中傳真）

5歲兒童小蔓近日突高燒3天，不僅咳嗽、流鼻水，還有雙眼結膜發炎及雙側扁桃腺腫脹合併化膿，就醫發現感染腺病毒，醫師推測恐是小蔓曾去泳池玩水所致，幸經5天治療恢復；醫師提醒，夏日戲水是不錯的消暑選擇，不過兒童、孕婦等易因戲水染病，需多注意。

炎炎夏日，不少民眾會帶領孩子玩水消暑。大里仁愛醫院兒童腸胃科醫師曾文禹指出，無論是游泳池、溫泉、三溫暖、海邊、溪流、湖畔、噴水池，只要是玩水的地方，若水源遭到汙染都可能染病，感染方式包括吞入、接觸或是吸入被微生物汙染的水或是飛沫。其中，兒童、孕婦、免疫缺乏或是有慢性肝病的病人特別容易因為戲水而染病。

「預防勝於治療」他提出7個避免被傳染的重點：罹患腸胃炎或2周內有腸胃炎症狀者請勿水；盡量避免飲入或吸入戲水區域的水；避免在戲水區域更換尿布；在下水與離開戲水區域時，徹底用水與肥皂清洗身體；避免在不乾淨或是未清潔的區域戲水；勿將傷口暴露在水中；游泳、戲水後記得清潔耳朵。

曾文禹說明，腺病毒的潛伏期約2至14天，感染高燒可長達5至7天。其他玩水常見病毒還有大腸桿菌、腸病毒、諾羅病毒、A型肝炎等；若到山上或是海邊更要小心痢疾、阿米巴原蟲、海洋弧菌等凶猛病原體的感染。

他表示，若不幸被細菌或病毒感染，常見症狀包括腹瀉、肚子痛、嘔吐等，也可能出現皮膚疹、耳朵痛、咳嗽及眼睛痛。若是在戲水後出現任何不適症狀，請盡速就醫。