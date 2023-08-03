瑞士金融之都將面臨10多年來最嚴重的失業浪潮，這是在今年早些時候瑞信銀行（Credit Suisse）破產後的情況。今年3月瑞士政府通過將其合併與競爭對手瑞銀集團（UBS）合併來挽救這家167年歷史的銀行，但預計將有數以萬計的工作崗位消失。

據《路透社》3日報導，瑞銀集團可能會在這個月底時提供更多具體計劃，人事精簡目標和來自內部人員以及分析師的預測顯示，他們可能計劃裁減合併後全球範圍內約3分之1的員工，大約是3萬至3萬5千個職位。

UBS Group plans to lay off about half of employees at Credit Suisse, which collapsed earlier this year amid global crisis of confidence in banking sector pic.twitter.com/0a85U5lFdq — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 28, 2023

單單在瑞士本土，如果瑞士聯合銀行（UBS）採取其所示意的首選方案，那麼將會裁撤掉原先瑞信銀行與之重疊的工作職位和業務，那麼將會影響高達1萬個工作崗位，瑞士金融重鎮蘇黎世將直接承受這個主要壓力。

這將是自2008年金融危機以來瑞士金融業面臨的最大挫折。當時瑞銀集團和瑞信不得不接受政府的救援，裁減了數千名員工，瑞士經濟在2009年因危機的影響下收縮了2.3%。

這一次經濟狀況好得多，這為金融業人員帶來了良好的就業前景，但並非所有人都能受惠。瑞士6月份全國失業率僅為1.9%，而蘇黎世地區更低至1.6%，是歐洲最低的地區之一。獵頭公司Amrop Executive Search瑞士區負責人豪斯曼（Fredy Hausammann）指出，瑞士有能力吸收在接下來的24至36個月內裁員合併銀行的相當一部分人員。

「在瑞士的金融服務行業，許多領域都面臨著合格人才的短缺，」然而，他認為那些在高級管理層，例如高級經理和董事經理等職位被裁員的人可能會更難在其他地方找到適合的工作。這可能意味著一些人如果找不到新工作，可能不得不離開瑞士。