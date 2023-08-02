《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）示警，美國經濟並不強勁，國家財政實際上陷入困境。他指出，美股上漲只是因為美國總統拜登提高了國債上限。他上個月才預測將有更多銀行面臨崩潰，就在上個週末，美國心臟地帶三州銀行（Heartland Tri-State Bank）成為了今年美國第5間倒閉的銀行。他指出，由於美國聯準會（FED）的升息政策，美國的地區性銀行正在被清算。

據區塊鏈專業媒體bitcoin.com 2日報導，清崎再次對美國經濟發出警告。他在上週日的一則推文中抨擊《華爾街日報》（WJI）的報導，該文聲稱美國經濟強勁。他解釋說，股市上漲就只是因為拜登總統簽署了協議，同意提高美國國債上限。他強調「美國已經破產」並堅持自己更喜歡黃金、白銀和比特幣。

此外，清崎在6月的時候預測將有更多銀行面臨崩潰。他指出，由於聯準會的升息政策，美國的地區性銀行正在被清算。

今年美國發生了一連串的銀行倒閉事件，原以為稍稍平息，就在上週六（29）第5間銀行心臟三州銀行宣告破產。更早之前，3月10日，矽谷銀行（SVB）被加州金融保護與創新局勒令停業，隨後於3月12日，標誌銀行（Signature Bank）在紐約州也被勒令停。另外，5月1日，第一共和銀行（First Republic Bank ）也遭遇類似命運，而銀門銀行（Silvergate Bank）則是宣布自願清算。

除了他之外，經濟學家希夫（Peter Schiff）本月早些時候表示，所有（美國）銀行將崩潰，人們將在銀行危機中遭受巨大損失。