元大金7月單月稅後純益41.27億元，累計前七月為190.97億元，都比去年同期成長。主要獲利動能仍為銀行與證券。

子公司方面，證券受惠台股日均量增加、市占率提高，7月稅後純益為16.02億元。人壽受惠於美元升值，匯兌利益增加，7月稅後損益為14.5億元。銀行7月稅後純益為8.16億元，期貨7月稅後純益1.89億元、投信7月稅後純益2.25億元。

玉山金前七月獲利122.71億元 年增24.33％
《國際金融》受惠高利率 德商業銀行淨利意外增20%
穎崴上半年獲利衰退14.94％
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