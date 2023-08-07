元大金7月單月稅後純益41.27億元，累計前七月為190.97億元，都比去年同期成長。主要獲利動能仍為銀行與證券。
子公司方面，證券受惠台股日均量增加、市占率提高，7月稅後純益為16.02億元。人壽受惠於美元升值，匯兌利益增加，7月稅後損益為14.5億元。銀行7月稅後純益為8.16億元，期貨7月稅後純益1.89億元、投信7月稅後純益2.25億元。
元大金公告7月自結盈餘，7月稅後純益41.27億元，比去年同期年增57.22％，今年累積稅後純益190.97億元，年增34.98％，EPS 1.53元。
元大金7月單月稅後純益41.27億元，累計前七月為190.97億元，都比去年同期成長。主要獲利動能仍為銀行與證券。
子公司方面，證券受惠台股日均量增加、市占率提高，7月稅後純益為16.02億元。人壽受惠於美元升值，匯兌利益增加，7月稅後損益為14.5億元。銀行7月稅後純益為8.16億元，期貨7月稅後純益1.89億元、投信7月稅後純益2.25億元。
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