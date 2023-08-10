前七月14家金控獲利來看，共12家金控稅後純益超過百億元大關，創2021年13家的歷史次高紀錄，也較去年的10家大舉成長。

前七月14家金控獲利超過2,000億元，達2,728.98億元，仍較去年同期的15家獲利2,767.88億元，年減1.41％，不過，衰退幅度已從年初的6成，縮小至接近打平，有機會後續轉為正成長。

前七月獲利方面，富邦金、國泰金分居第一、第二名，中信金以獲利364.26億元登上季軍。

以今年7月的金控三大獲利引擎，因國泰金、富邦金的壽險獲利亮眼，整體金控的7月壽險獲利達350.52億元，領先銀行的250.14億元及證券的66.91億元。

以7月獲利金額來看，金控雙雄的富邦金、國泰金皆交出突破百億元的亮眼成績，國泰金單月獲利160.8億元，富邦金125.3億元，接下來則是中信金76.13億元及元大金41.27億元。