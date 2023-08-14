法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）的兩位大球星去向未明，內馬（Neymar）很可能前進沙烏地阿拉伯聯賽淘金，姆巴佩（Kylian Mbappé）則是在最後一刻「回心轉意」加入球隊練球。原先與PSG攤牌鬧翻的姆巴佩，不知為何又變很乖了，球團聲明：「經過我們與姆巴佩之間非常有建設性、正面積極的討論之後，他今日（13日）已經回到一軍練球隊伍。」

PSG球團主席Nasser Al Khelaifi聲稱「姆巴佩全心投入PSG，姆巴佩回來了。」令人搞不清楚到底發生什麼事，姆巴佩原先很想要去西甲巴塞隆納，PSG看似在聯賽開幕戰之前說動了姆巴佩。近兩個星期姆巴佩都沒有隨隊練球，有些球迷並不相信只經過一席談話就能改變姆巴佩，但也有人打趣「姆巴佩每隔8小時就想換一支隊伍」。先前的外媒報導指出，姆巴佩仍可能在球季結束後前往夢想中的巴薩。

開幕戰PSG與洛里昂0比0和局，姆巴佩與內馬都沒有上陣。美媒ESPN報導，內馬近日就要加盟沙烏地球隊希拉爾（Al Hilal），PSG開價8000萬歐元轉會費（新台幣28億），希拉爾預計端出1億歐元年薪簽約內馬兩年。

希拉爾原先想爭取姆巴佩，但是2億歐元年薪竟然也無法提起姆巴佩的興趣，現在他們還是有希望獲得內馬。希拉爾不久前在本屆阿拉伯球會冠軍盃決賽敗北，輸給葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）領軍的艾納斯。