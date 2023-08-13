台灣第一座水庫台南新化虎頭埤首度舉辦泳渡活動，吸引來自全台的800名選手報名參加。（洪榮志攝）

排隊準備從碼頭下水泳渡虎頭埤的選手都相當興奮。（洪榮志攝）

台灣第一座水庫台南新化虎頭埤首度舉辦泳渡活動，吸引來自全台的800名選手報名參加。（洪榮志攝）

「好舒服喔！」台灣第一座水庫台南新化虎頭埤，今天首度舉辦「虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤」活動，吸引來自全台的800名選手報名參加。其中，最年長的泳者75歲，最年輕的只有16歲。選手們分批下水後，不少人暢游在碧綠的湖水中，都覺得身心舒暢。

上午的泳渡虎頭埤活動，不少人都是衝著「台灣第一座水庫的第一次」名號而來。市長黃偉哲及貴賓們共同鳴槍後，800名泳士分批下水，從第一碼頭至三粒亭往返游泳1500公尺。

報名參加的66歲Kuras Walis及74歲陳聰斌，都是永和晨泳會的成員。其中，陳聰斌才剛在日本世界分齡游泳賽拿下世界第8名，並於昨天返台後，隨即前來嘗鮮，體驗虎頭埤的第一次；台南市議員李啟維也下水挑戰。

由於台南地區前幾日連續降雨，導致埤水有點混濁，管理單位每天都派人打撈樹枝、樹葉，希望盡可能維持埤水的乾淨。新竹泳者73歲楊麗卿及50歲郭國進都說，除了水質比較混濁，其他感覺還不錯，如果明年再辦還會參加。

黃偉哲表示，虎頭埤水庫為台灣第一座水庫，開工啟用距今已170多。此次也是台南第一次舉辦泳渡活動，參與這項活動的泳者們，猶如創造一項新的歷史。

黃偉哲還鼓勵泳者及陪同的家人，完賽之後可以順道在虎頭埤全齡式公園遊憩欣賞虎頭埤美景，再到附近的全台最美市場「新化果菜市場」逛逛買買，或是到新化老街吃美食，享受悠閒的周日時光。

市府觀旅局也說，這是台南第一次辦理泳渡活動，特別選在台灣歷史第一悠久的水庫進行，800名泳者齊聚虎頭埤，以不同的方式，體驗虎頭埤的湖光山色，是非常特別的活動。

觀旅局強調，鑑於是首次舉辦，因此泳者們的安全也備受關注，今天的活動一度因氣候與埤水考慮延期舉辦，但在各界的回饋與鼓勵下，市府評估後除決定如期舉行外，主辦單位也以最謹慎的態度、高規格的安全措施來辦理；如果選手檢錄時，沒有依規定攜帶浮標，一律取消下水資格，希望以最嚴謹的安全機制，確保每位泳士安全無虞。