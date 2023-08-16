近日台南市政府地政局接獲東區林先生來電詢問繼承登記事宜，原來他回老家與親戚長輩閒聊時，得知阿公還有未辦繼承土地。但因阿公已於1971年初死亡，完全不知道遺留土地的地段、地號，僅知大約在佳里區，同時他也想確認其他地區是否還有未辦理繼承的土地？最後在地政局的協助下，順利查得家中尚未辦理繼承的土地。

地政局引導林先生使用台南市地政局網站便民服務-未辦繼承查詢，他進入系統僅選取佳里地政事務所並輸入姓氏後，系統便將所有符合條件的標的列出，順利協助林先生查得家中尚未辦理繼承的不動產標的，就連沒有登記身分證號碼的土地也可以查得，讓他感謝不已。

市長黃偉哲表示，台南市今年度逾期未辦理繼承登記列冊管理的土地，經統計共有9412筆，面積廣達118公頃，超過8座台南公園，公告土地現值逾30億元，呼籲市民檢視是否還有未辦繼承登記的不動產，並盡速辦理繼承，以免影響自身權益。

地政局長陳淑美也說，台南市逾期未辦繼承列冊管理中的土地，累計至今年7月已高達11萬5100筆，公告土地現值344億元。鑑於不動產未辦理繼承登記將無法處分，還會列入列冊管理待期滿後將移送標售程序，對繼承人的權益影響甚大，請市民盡速辦理繼承登記。