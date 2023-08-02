韓國電商Coupang酷澎與全家便利商店合作，正式推出超商取貨服務與優惠，現在線上訂購酷澎包裹選擇全家取貨，就有機會獲得霜淇淋限量大放送。

全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示：「全家便利商店與Coupang酷澎早在去年合作展開試營運，本次雙方正式攜手合作，Coupang酷澎快速的配送服務與全家在全台4100多家店舖取貨通路，讓民眾不必出國即可以優惠價格在家購買數百萬種海外商品。另外，『全家Fun心取』爭議包裹退貨申請平台提供業界首創爭議包裹便利退貨服務，讓全民來『全家』消費，就像在自己家裡一樣放心。」

酷澎服務與全家便利商店合作，推出超商取貨服務與優惠。（Coupang酷澎提供／古明弘台北傳真）

即日起至8月15日，於Coupang酷澎下單，選擇「全家」取貨，即可由Coupang酷澎APP獲得Fami!ce全家霜淇淋(不限口味)兌換序號，限量8000組，送完為止。Coupang酷澎APP 火箭速配持續享首購專屬7折，不限最低消費金額，最高折抵上限300元。

Coupang酷澎同時推出OH爸5折專區，全球第一人蔘品牌正官庄高麗蔘茶下探原價23折，德國製百靈Oral-B 3D立體護齦電動牙刷PRO3低至38折，LEGO樂高科技系列蝙蝠俠蝙蝠機車下殺至1478元，紅布朗金緻樂活堅果禮盒原價73折，價格依APP內顯示為主。