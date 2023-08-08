根據調查顯示，七成網購包裹選擇超商取貨，「全家」致力打造一站式包裹取件服務，從消費者取貨前的物流運送、取貨時間地點、到店取貨流程等包裹旅程皆完整規劃，兩年前即首創推出「包裹快取條碼」，到店只需出示APP條碼，免帶證件就能取貨；年初再推出「跨平台包裹動態」查詢服務，將包裹運送流程透明化，可精準追蹤掌握包裹寄送進度。

全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示，「全家」對應消費者「快行動」行為模式，今年推出FamiNOW服務，主打APP預定、再至店舖快取鮮食咖啡的流程，體驗過的會員有6成會重覆使用，且到店自取比例更高達9成，足見消費者對於「快行動」省時服務確有需求，預估事先預約、省去到店等候時間，將成為便利商店購物方式的新主流。

為提供消費者最便捷的取貨服務，全家便利商店推出全新「包裹預約自取」服務，全家表示，此次「包裹預約自取」為商品預約自取的概念延伸，針對消費者取貨時，需花時間等候店員找包裹的取貨流程優化，包裹到店後，消費者只需開啟會員APP，點選進入「包裹-預約自取」，再透過選擇取貨店舖、取貨時間簡單兩步驟，即可安排往後24小時內指定包裹取貨時間與待取包裹店舖，只要在預約時段到店即可快速取貨。

全家便利商店今年上半年稅後淨利7.2億元，年增31.26%，歸屬母公司淨利7.01億元，年增33.73%，每股盈餘3.14元。