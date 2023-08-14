與此同時，碧桂園服務首席戰略官徐彬淮將卸任武漢雪域雲海網絡科技董事長職務，改由孫秀高接任。

香港經濟日報14日報導，武漢雪域雲海網絡科技於2016年10月成立，註冊資本人民幣1,982.43萬元，經營範圍包括網絡與資訊安全軟體開發、網路技術服務、企業管理等。

報導稱，當前碧桂園的潛在債務危機令其港股股價大幅波動，包括近日被指尚未兌付兩筆美元債利息，債券設30日還款寬限，公司尚未正式債務違約。碧桂園多檔境內債14日停牌，擬召開債券持有人會議。

分析人士認為，碧桂園一旦出現違約，衝擊可能比恒大集團更大。

摩根士丹利發表研究報告下調碧桂園評級，由「與大市同步」下調至「減持」，由於流動性惡化，或令所有業務受壓，導致短期內債務違約可能性更高，大削目標價68.75％，由2.4港幣降至0.75港幣。14日碧桂園港股股價大跌17.4％，至0.81港幣。