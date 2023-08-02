報導指出，這些「非法」交易使中國成為幣安最大的市場，占其全球交易量20%（排除部分超大型交易商的交易）。該報未具體說明報導中所指的交易發生在何年何月。

幣安從中國起家，但這家現在是全球最大的加密貨幣交易所早在2017年北京出手整肅加密貨幣交易時就退出中國。

該公司發言人向《華爾街日報》表示，Binance.com網站在中國被屏蔽，中國用戶無法使用。