報導指出，這些「非法」交易使中國成為幣安最大的市場，占其全球交易量20%（排除部分超大型交易商的交易）。該報未具體說明報導中所指的交易發生在何年何月。
幣安從中國起家，但這家現在是全球最大的加密貨幣交易所早在2017年北京出手整肅加密貨幣交易時就退出中國。
該公司發言人向《華爾街日報》表示，Binance.com網站在中國被屏蔽，中國用戶無法使用。
《華爾街日報》周二報導，根據幣安（Binance）內部數據和現任與前任員工，該加密貨幣交易所在中國的單月交易金額達到900億美元，但問題來了，自2021年以來，加密貨幣交易在中國一直是非法活動。
報導指出，這些「非法」交易使中國成為幣安最大的市場，占其全球交易量20%（排除部分超大型交易商的交易）。該報未具體說明報導中所指的交易發生在何年何月。
幣安從中國起家，但這家現在是全球最大的加密貨幣交易所早在2017年北京出手整肅加密貨幣交易時就退出中國。
該公司發言人向《華爾街日報》表示，Binance.com網站在中國被屏蔽，中國用戶無法使用。
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