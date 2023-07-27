統一獅捕手林岱安在上半季尾聲於牛棚接捕時被球砸到下巴，造成下顎骨折動刀，經過這段時間復健，他恢復情況良好，總教練林岳平表示，預計在明星賽後就會先到二軍展開復健賽。

林岱安在6月8日比賽中在牛棚幫忙接捕時球打中下顎，一開始送醫急診沒有檢查出來，也有正常隨隊，但後來疼痛加劇，到牙科檢查時才發現下顎骨折、必須動刀，預估缺陣6周。

經過這段時間的休養，林岱安傷勢恢復良好，「餅總」表示，現在他練習都正常，打擊、守備身體狀況都沒問題，預計在明星賽後到二軍進行復健賽。

而在林岱安缺陣的這段時間，柯育民也適時補上捕手空缺，首席教練高志綱表示，柯育民這段時間表現算是中規中矩，也有幫助到球隊，「岱安現在開始跟上團隊訓練，只要確認骨裂是不是百分百癒合就能安排復健賽，因為是臉部撞擊後，必須要百分百復原。」

高志綱說：「他的球商、判斷都不錯，怎麼讓自己表現更穩定是更重要的課題，以他現在的能力要應付二軍比賽是游刃有餘，但怎麼在一軍出賽不穩定的情況下建立起位置，技術穩定更重要。」