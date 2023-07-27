中職一年一度明星賽將在本週登場，頂替受傷的中信兄弟岳東華參加明星賽的味全龍拿莫・伊漾這次被賦予新任務守二壘，他坦言一開始聽到時有嚇一跳，還開玩笑說：「好險明星賽不算成績，大家開心就好了。」

明星隊總教練林岳平趁著統一獅27日作客天母時，詢問本人及龍隊總教練葉君璋，「我問他守二壘可以嗎？葉總說他4個位置都可以守，先問本人，他的教練也說都可以守，那就好了。」

聽到「餅總」賦予明星賽時二壘任務，拿莫坦言一開始有些嚇一跳，「我問他說是認真的嗎？他說對，還好之前在一軍也有守過二壘，內野都守過，不難啦！也好險明星賽不算成績。」翻開過去紀錄，拿莫在菜鳥年2021年時有守過1場二壘，5次守備機會沒有失誤。

不同於去年，今年是因為有球員受傷而遞補進明星賽，拿莫表示，一開始名單沒有自己時並不會感到失落，他也坦言，去年在明星賽後狀態「直直落」，讓他至今仍有些陰影。

被問到這幾年都在明星賽這段時間打得不錯，拿莫認為只是巧合，因為自己屬於慢熱型的球員，「重要的是在年底時打得如何。」

而今天聯盟也再更新明星賽參賽名單，野手速球王新增林靖凱、范國宸2人，林靖凱在去年這個項目投出150公里「火球」，奪下野手速球王冠軍，今年能否連霸直得期待。