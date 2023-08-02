前瞻計畫預算分配高雄位居六都第一，被問到此情況是否獨厚高雄，國民黨北市大同士林立委參選人游淑慧指出，若說此分配是為平衡差距或南北發展，為何更需要城鄉平衡的16縣市，僅共分得32％，其他縣市不能吭聲說拿的比別人少嗎？

游淑慧表示，若前瞻計畫如高雄市議員或行政院的說法，是為平衡差距或南北發展，為何5000多億裡，68％都給六都，剩下32％才給其他更需要城鄉平衡的16縣市去分，等於每個縣市平均分2％。

游淑慧指出，六都內分到最多的是高雄跟桃園，其中高雄幾乎獨拿六都的三分之一，六都總共3000多億，高雄就拿1200多億，如何補助、補助標準為何，行政院要有公平機制。

游淑慧強調，高雄不能只捍衛自己該拿就要拿，其他縣市不能吭聲說比別人少嗎？且旁邊的屏東、嘉義、台南難道不需要前瞻經費嗎？她接著說，前瞻計畫是百分之百舉債而來，也就是全民承擔債務，怎麼花、花多少、給誰花，大家都有權利檢驗。

被問到高雄市長陳其邁稱建設不分藍綠，對政治人物天龍國式批評不以為然，游淑慧則說，高雄才是天虎國，六都前瞻計畫共3646億，高雄就占約30％，只有高雄需要平衡嗎？若扣掉高雄、台北，台中、台南、桃園難道不比他們需要前瞻預算嗎？

游淑慧也批評，高雄拿走三分之一，這叫有平衡嗎？預算補助不分藍綠，但應要講求平衡，以及花在該花的地方，不是見過蔡英文就能拿特別多，若前瞻補助不是看城市需要，而是有否去求，這對其他縣市很不公平。