卡努颱風重創南投、高雄等縣市，災況造成部分道路阻斷，持續搶通中。但閣揆陳建仁7日在誇讚高雄市長陳其邁防災超前部署之外，竟還說「有些縣就不是這樣，沒有辦法超前部署」，暗酸南投引來爭議。今(8日)逢八八父親節，台中市長盧秀燕發正能量文，感謝有些英雄爸爸沒辦法回家過節，因為他們投入南投救災，徹夜未眠為受災家園揮汗重建。還有人深入雲林登革熱疫區支援清消，感謝他們的家人借出爸爸伸出援手。

「一天又平安地過去了，感謝英雄爸爸們的努力！」盧秀燕今(8日)在臉書發文表示，今年父親節很不一樣，有些爸爸沒辦法回家，因為他們投入南投救災，徹夜未眠為受災家園揮汗重建，還有些爸爸深入雲林登革熱疫區，支援雲林縣的清消工作，避免疫情持續擴張。

盧秀燕直呼：這些爸爸是我們的英雄，他們來自台中市消防局特搜大隊、建設局、水利局及環保局，都是我們的市府同仁，秀燕要跟英雄爸爸們說聲感謝，感謝他們願意犧牲父親節的時間，為公務付出，還要跟英雄爸爸的孩子、家人說聲謝謝，感謝家人們願意把爸爸借給市府，為台中鄰近的縣市伸出援手。

盧秀燕說：因為這個不一樣的父親節，秀燕想跟市民朋友請託，給我們的「英雄爸爸」一個掌聲，一句留言鼓勵，讓溫暖的台中給他們更多力量，平安順利完成任務！

網友表示「中央的官員只會吃蜜桃、孔雀蛤。台中市的公務人員最棒！南投縣是我們的家人，卻是中央主管機關的棄子。台中市政府的各位父親們佳節愉快！」