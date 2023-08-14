中央為加強交通安全量能，請各縣市調整交通相關單位配置，雲林縣政府因此提出工務處升格為「交通工務局」案送交縣議會，希望藉由交通專責單位的成立強化交通安全，14日在縣議會進行討論，多名議員認為縣府未事先告知，要求針對編制、經費提出更詳細的說明，以免壓縮其他局處的人員與經費編列。

雲林縣議會14日進行臨時會，縣長張麗善表示，去年交通部函文各縣市政府，目前大家非常重視交通安全，為降低交通風險，請各縣市加強交通安全量能，縣府因此計畫將工務處改制為交通工務局，希望議會能夠支持，日後交通工務局將與警察局互相配合，確保民眾行的安全。

縣議員張維崢認為，成立交通工務局，會不會波及整個縣府人力的盤整，因為縣府人力是總量管制，要從其他局處調人力來支援交通工務局，將造成其他局處的人力不足，且交通工務局一旦成立，因編制擴大，可能要如稅務局、警察局般獨立設一處府外局，須再購買土地、添購設備，恐增加縣府負擔。

縣議員蔡東富說，工務處要升格為交通工務局，他尊重縣長的行政權，這幾年工務處的表現不錯，但會不會壓縮到其他局處的人事、經費，這都要好好的再思考研議。提醒工務處，一旦升格為交通工務局，所擔負的責任將更重大，有把握效率能因此提升嗎？這些工務處都要再詳加說明。

縣府人事處處長黃杰男指出，縣府15局處中的工務處，因縣政與業務需求要改為1級機關交通工務局，目前縣內1級機關有警察局、消防局、稅務局、衛生局、環保局，依地方行政機關組織準則，縣市政府可設7個局，所以這個調整是有空間的。