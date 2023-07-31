主播出身的蔡尚樺近年轉型為主持人，2020年以《全民星攻略》拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎，現在則為T1聯盟策略行銷長、新創集資公司貝殼放大創意長，不過蔡尚樺今（31日）則透露搭到臭臭計程車「大概像是住在司機大哥淋過雨沒乾的鞋子裡」，拿頭髮遮鼻的她，還直呼聞到頭暈。

蔡尚樺在臉書透露，一早搭到臭臭計程車「大概像是住在司機大哥淋過雨沒乾的鞋子裡」，她雖然拿頭髮遮鼻，仍直呼聞到頭暈，因此向網友求救：「所以大家通常都會怎麼做」，蔡尚樺還分享，她曾遇過後座有蟑螂在爬的計程車，她嚇到直接衝下車。

有網友建議開窗，但蔡尚樺說「沒用」，也有人說「戴口罩」、「說朋友臨時找，直接下車結帳」，讓蔡尚樺驚呼：「哈哈這麼果斷」，至於有粉絲說：「我應該會暈車～女神應該是會不好意思直接開口說」，釣出蔡尚樺苦嘆：「我只好聞頭髮」。

同時，有網友指出：「很多小黃真的味道好重，因為司機平常都住在車上（也是辛苦他們了」，蔡尚樺則回覆：「真的是辛苦了」。也粉絲建議她隨身帶香氛包，蔡尚樺則說：「我想直接送他一包」。