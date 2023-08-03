百萬YouTuber愛莉莎莎因經常在社群媒體上分享流行趨勢及私下生活，而受到大批網友的喜愛。近日她出門前叫計程車前往台北市，沒想到司機搞錯停車地點，還誤載其他人離開，讓她在風雨中白等，她也在APP上反應該情況：「車子停過頭而且載了不是我的乘客走了，害我一個人在颱風天白等。」

隨著中颱「卡努」持續逼近台灣，中央氣象局於2日下午5點發布陸上警報，提醒基隆市、新北市與宜蘭縣民眾提高警戒、注意安全。愛莉莎莎在Instagram上分享限時動態，透露「颱風天被計程車丟包，真的差點心臟病發」，並傻眼看著「叫的車眼睜睜略過我，停在我家100公尺前，載了別人走了…」她曬出的截圖可見叫車APP上寫著「2023/08/02前往台北市的行程」，愛莉莎莎留了3顆星的評價，向叫車平台反應：「車子停過頭而且載了不是我的乘客走了，害我一個人在颱風天白等」。

愛莉莎莎在颱風天被丟包，向叫車平台反應。(圖/愛莉莎莎 IG)

事實上，愛莉莎莎已經不是第一次遇到被計程車司機丟包的衰事，熱愛出國的她與男友前陣子去土耳其旅遊，卻在搭計程車時遇到黑心司機，不僅半路放他們下車，還亂喊車資，導致兩人只能提著行李走在石板路上，讓她忍不住邊走邊哭，而呂杰陽也在IG上奉勸網友不要在土耳其搭計程車。