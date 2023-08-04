墨西哥昨天驚傳一起重大車禍！一輛載滿41名乘客的巴士，行經西部納亞里特州一處山谷時，因為司機恍神昏睡，導致車輛失控墜谷，造成車上至少18名乘客身亡，其中包括3名孩童，另外23人則是受到輕重傷。

根據《每日郵報》、France 24報導，這起事故發生在3日，一輛載了41人左右的巴士從首都墨西哥城（Mexico City）出發，預定前往美墨邊界城市提華納（Tijuana），車上載客多來自印度、多明尼加和非洲。報導指出，這些人可能計畫穿越邊界進入美國。

當巴士行經納亞里特州（Nayarit）的「白色峽谷」（Barranca Blanca）地區時，因為司機打瞌睡，導致車子失控衝過路邊護欄，墜入50公尺深的山谷，相當於7層樓的高度。警消人員接獲通報，立即趕往現場，但由於撞擊力道強烈，造成至少18乘客不幸喪生。

現場畫面顯示大巴士一路滑下山谷，車體大致完好，救難人員出動擔架進行救援。而該輛巴士的駕駛也在傷者之列，他在醫院接受治療時，坦承自己因過勞開車睡著，目前已遭到警方拘留進行偵訊。

墨西哥交通意外層出不窮，車況差、車速過快和疲勞駕駛是釀禍主因。本月1日，一輛載有日本觀光客的廂型車發生車禍，造成1名40多歲女性不幸喪命；上個月則發生載客巴士衝出山路墜谷事故，導致29人身亡。

文章來源：18 dead as Mexican bus carrying foreign migrants crashes
文章來源：Bus crash in Mexico leaves 17 passengers dead, including three children, and 23 injured after driver fell asleep and lost control of the vehicle which fell down a 164-foot deep hillside

影》白俄軍機「入侵領空」！波蘭增兵邊境 派出戰鬥直升機
白牌車擦撞賓士成把柄 男連續恐嚇司機取財 下場出爐
竹科引進大型電巴 8/1投入園區巡迴路線
#墨西哥 #車禍 #巴士 #意外 #疲勞駕駛