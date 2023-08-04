墨西哥昨天驚傳一起重大車禍！一輛載滿41名乘客的巴士，行經西部納亞里特州一處山谷時，因為司機恍神昏睡，導致車輛失控墜谷，造成車上至少18名乘客身亡，其中包括3名孩童，另外23人則是受到輕重傷。

根據《每日郵報》、France 24報導，這起事故發生在3日，一輛載了41人左右的巴士從首都墨西哥城（Mexico City）出發，預定前往美墨邊界城市提華納（Tijuana），車上載客多來自印度、多明尼加和非洲。報導指出，這些人可能計畫穿越邊界進入美國。

VIDEO: Emergency services continue to work at the scene after at least 17 people were killed and 22 injured when a bus carrying locals and migrants plummeted into a ravine in northwestern Mexico pic.twitter.com/Udc917bty0 — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2023

Mexico bus crash: 15 dead in Nayarit ravine plunge https://t.co/rEHcsz3foc — BBC News (World) (@BBCWorld) August 3, 2023

當巴士行經納亞里特州（Nayarit）的「白色峽谷」（Barranca Blanca）地區時，因為司機打瞌睡，導致車子失控衝過路邊護欄，墜入50公尺深的山谷，相當於7層樓的高度。警消人員接獲通報，立即趕往現場，但由於撞擊力道強烈，造成至少18乘客不幸喪生。

現場畫面顯示大巴士一路滑下山谷，車體大致完好，救難人員出動擔架進行救援。而該輛巴士的駕駛也在傷者之列，他在醫院接受治療時，坦承自己因過勞開車睡著，目前已遭到警方拘留進行偵訊。

Bus crash in Mexico leaves 17 passengers dead, including three children, and 23 injured after driver fell asleep and lost control of the vehicle which fell down a 164-foot deep hillside https://t.co/X1qwkOeB3a pic.twitter.com/8DOTcyUAlc — Daily Mail US (@DailyMail) August 3, 2023

墨西哥交通意外層出不窮，車況差、車速過快和疲勞駕駛是釀禍主因。本月1日，一輛載有日本觀光客的廂型車發生車禍，造成1名40多歲女性不幸喪命；上個月則發生載客巴士衝出山路墜谷事故，導致29人身亡。