小天后泰勒絲（Taylor Swift）近日展開「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)，有官方甚至表示她舉辦演唱會能為不少城市帶來經濟效益，為當地旅遊業創造收益，預計可創造超過50億美元（約新台幣1518億元）的商機，而泰勒絲自己荷包賺飽，也不忘身邊的工作人員，一名負責她演唱會的貨車司機爆料，泰勒絲給50位司機發了10萬美元（316萬元台幣）獎金，出手相當闊綽。

根據外媒《People》報導，有相關人士透露泰勒絲向籌辦演唱會的所有人，包括舞者、道具師、音響技術人員、餐飲人員等等，發放了總計超過5500萬美元（約17億新台幣）的獎金，每名卡車司機可以得到10萬美元（316萬元台幣），演唱會總共有50名卡車司機負責運輸裝備，據說舞者得到的獎金比卡車司機得到的多。

消息曝光後網友們表示：「會做人」、「明星賺那麼多真的要謝謝幕後人員的付出」、「不愧為天后」、「人美，心也美，真的跑貨車駕駛搬貨很累，超貼心的。給一個大大的讚」、「實質上讓服務人員受益，當然大家會死心塌地，更努力的協助她了，未來的合作對象也會更積極吧，其實不虧呀」、「真了不起」、「一口氣噴17億出去分紅........厲害」、「賺很多，才可以連卡車司機都能獲贈300萬」。

而2024巡迴演唱會，亞洲場次只有日本和新加坡，將於2月在東京舉行4場演出，3月在新加坡有6場演出，令當地歌迷感到期待。