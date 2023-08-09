恆春年度盛事「中元搶孤」將於30日登場，今年鎮公所擴大舉辦，除提高冠軍獎金至35萬外，還準備3000份LED燈籠讓遊客在活動期間可以打卡或發票免費兌換。（謝佳潾攝）

恆春年度盛事「中元搶孤」將於30日登場，今年鎮公所擴大舉辦，除提高冠軍獎金至35萬外，系列活動也將從16日開始起跑，除規畫輕旅行外，還準備3000份LED燈籠讓遊客在活動期間可以打卡或發票免費兌換，同時還推出LINE貼圖呈現熱門景點及農特產，藉此推動地方觀光。

恆春鎮長尤史經指出，今年「國際豎孤棚觀光文化活動」將擴大舉辦，除活動期間拉長從16日至30日外，更是加入許多亮點，如推出年輕人最喜愛的LINE貼圖，呈現出在地觀光的熱門景點及農特產，以及造型LED燈籠，讓遊客在活動期間透過打卡或是在地消費的發票即可兌換，成功結合文化與觀光。

而最令人關注的獎金問題，今年也是再創新高，尤史經說，去年冠軍獎金30萬，今年則將提高至35萬，希望藉由高額獎金作為對選手最直接的鼓勵，至於今年舉辦賽事仍需顧及防疫並配合相關防疫措施，所以競賽隊伍採18組報名參賽，藉此保持適當安全距離，確保參賽人員的健康。

尤史經說，18組隊伍全數報名額滿，多是在地隊伍，也有外縣市組隊參賽，如宜蘭二結王公廟，中元節搶孤一直以「北頭城、南恆春」最為知名，今年又有宜蘭隊伍報名參賽，相信賽事精彩可期。