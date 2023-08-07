徐佳瑩加場門票本月13日開賣。（亞神音樂提供）

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會門票台北場上周六（5日）一開賣立刻銷售一空。得知演唱會完售好消息的徐佳瑩除了感謝之外，經過各方緊急協調之後，今宣布11月5日奢侈加場，希望向隅粉絲都有機會買到門票，一起到小巨蛋與徐佳瑩共享用音樂交流的盛宴。

對於這場睽違小巨蛋近5年之久的「變得有些奢侈的事」演唱會，徐佳瑩雖然不免覺得這是對自己很大的挑戰，但更多的是在規劃演唱會內容時的興奮與期待，她笑說：「演唱會上的驚喜橋段一定會有，我會想方設法地把我覺得有趣的音樂呈現出來。」準備演唱會的過程，徐佳瑩覺得也可以說是她整個人生到現階段的一個大整理，包括身體體力的鍛鍊、心理的調適與準備，甚至是她自己內在思緒的沉澱及思考，像是一個身心靈的成果發表會。

她也希望藉由這場演唱會，與觀眾有更多的交流：「我必須好好想一下，我想要跟大家分享的東西是什麼，不僅是音樂的分享，還有實質上的聊天內容，我不希望一個演唱會就只是把歌唱完而已，我覺得演唱會也是一個很重要的交流機會，可以跟大家好好講話、好好聊天。」

演唱會首場門票開賣前，徐佳瑩就許願：「如果賣得好，我希望有機會可以加場。」歌迷果然直接用搶票行動讓售票網站掛上「完售」公告，也因為徐佳瑩想要滿足太多向隅歌迷想要看演唱會的心願，而加碼了11月5日將舉辦「變得有些奢侈的事」加演場。徐佳瑩得知完售又確定加場後，也開心向支持她的歌迷們喊話：「感謝大家！剩下的就交給我們吧！」加演場門票8月13日於ibon售票系統開賣。