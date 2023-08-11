徐暐翔今舉辦專場演出。（索尼音樂提供）

徐暐翔日前發行新專輯《躍》獲得不錯的成績，今（11日）在後台咖啡舉辦專場演出，找來好友尚融擔任演出嘉賓；前陣子重感冒的徐暐翔，今受訪表示身體已康復得差不多，卻意外透露揭露有一個身體狀況困擾了他8個月，表示：「我之前在唱歌的時候很想打嗝，所以我就硬把空氣吞回去，後來就一直覺得胃裡面有一股空氣沒排出，在唱換氣比較密集的歌曲的時候，會覺得沒辦法換氣。」還為此去看醫生照X光。

徐暐翔表示，醫生聽到這個症狀時，原以為他是心理因素造成，沒想到真的照X光，胃的上半部黑黑的，是真的有一股空氣卡在那，醫生也當場傻眼，只好安排他吃藥，他說：「吃了2個禮拜的藥，有覺得好一點，結果1個月後，就還是覺得卡卡的，目前也沒辦法排解這件事情，可能要等待宣傳期結束再去看醫生。」

至於演唱會前一天有沒有睡好？他笑說有先去採購助眠的膠囊，「我有在玩寶可夢Sleep，我今天早上打開都是深深入睡，是我玩這個APP以來的第2次」，對於演唱會上要挑戰歌王歌后的歌，他坦言很擔心自己唱不好，但還是要相信自己的能力，畢竟表演有壓力是正常的。