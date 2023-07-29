胸腔科醫師蘇一峰分享，一名70歲的男患者因為咳嗽來就醫，照X光檢查竟發現患者的「器官轉位」了，也就是說體內的臟器全不都是左右相反的，心臟在右邊，而肝臟在左邊，發生機率小於萬分之一，引起網友討論。

蘇一峰近日在臉書上分享，一位70歲的男患者因為咳嗽來看診，照了X光檢查以後發現，這位患者竟然擁有「萬中無一」的身體構造，讓他忍不住對患者說「哇！伯伯，你的身體很特別喔！」患者卻笑著問哪裡特別。

蘇一峰表示，這位患者的心臟在右邊，而肝臟在左邊，全身的的內臟器官走向左右相反，實在很特別。而患者聽了之後則說，以前都沒有跟他說過他的器官左右相反，直到今天他才知道。

蘇一峰指出，器官轉位的發生機率小於萬分之一，有另外一種類似的型態是只有心臟左右相反。而「右位心」的發生的比率則比較常見一點，也就是全身器官左右正常，但是只有心臟是左右顛倒。

蘇一峰也說，器官轉位的病人，有些合併其他疾病，會引起呼吸道的問題，氣管擴張症和鼻竇炎和不孕。不過，台灣現在醫藥發達，器官轉位的問題常常小時候就會被發現，特別是病人在照胸腔X光片的時候一眼就能看出來。

神奇案例引起網友熱烈討論，「我阿嬤也是照X光檢查才發現心臟在右邊」、「好特別喔」、「阿伯有沒有什麼特異功能」。另有網友好奇說，阿伯器官轉位的狀況怎麼會拖到70歲才發現，對此，蘇一峰表示，這位患者有器官轉位的問題，卻少有上述提到的合併症狀，推測是因為身體一直都很健康，所以直到70歲才發現。