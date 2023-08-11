尹鐘佑（右）和Jay首度來台接受訪問。（ON INN ASIA提供）

因參與韓國選秀節目《BOYS PLANET》暴紅的尹鐘佑與JAY，雖無緣進入出道組「ZEROBASEONE」，被視為大遺珠，首度來台，將分別於明（12日）下午和晚間舉辦粉絲見面會，今（11日）受訪時，提到在節目中與台灣選手陳冠叡的互動，尹鐘佑表示大讚陳冠叡舞跳得非常好，「簡直是藝術」，也因為記舞記很快，分組練習時還會擔任小老師教其他進度落後的練習生。JAY也感謝陳冠叡的幫忙，「我覺得是很新鮮的經驗」。

此次來台前，2人也有請教陳冠叡推薦台灣必吃的美食，尹鐘佑說訪問前一天他們已去鼎泰豐品嘗了小籠包和擔擔麵，吃得非常開心，JAY則說很期待可以去逛夜市、吃台灣雞排。尹鐘佑接著透露，陳冠叡在宿舍中也常會帶台灣古早味零食和大家分享，「有個QQ麻辣味的非常好吃，但我忘記名字了，很多練習生都很喜歡，我再問一下他，想要買回去送給大家」，JAY則是難忘陳冠叡給的沖泡式奶茶，「甜甜香香的，真的很好喝」。

2人除了之前在錄製節目時曾住在同個宿舍外，近日也一起到泰國、日本等地舉辦巡迴演出，訪問中也能感受到尹鐘佑相當照顧獨自到異國打拼的JAY，但問及是否最不能接受彼此哪個習慣時，JAY立刻說，「鐘佑哥的鬧鐘聲都調很早」，尹鐘佑抱歉地表示「我聽不到自己的鈴聲」，JAY便回「但我聽得很清楚，希望他之後可以調晚一點」，尹鐘佑則小抱怨JAY太黏人，「JAY有很多疑問，會一直問問題，想學的東西很多，還有很喜歡肢體接觸，有時候會覺得有點煩，很像是弟弟的感覺」。

最後，請他們各舉一個自己能贏過對方的優點，JAY先發制人問：「只能講一個嗎？」遭尹鐘佑虧說：「不然你是要講多少個！」JAY便故意開玩笑舉了尹鐘佑的2個優點說「我覺得舞蹈和韓文一定會贏過鐘佑哥」，讓一旁的尹鐘佑傻眼，要他現場展示一下，尹鐘佑則先是謙稱「我沒有可以贏過JAY的地方」，接著透露自己最近在學作曲，「他滿會作曲的，但我相信我之之後一定可以贏過他」，一來一往的互動足見2人的好交情。