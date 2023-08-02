天后王菲愛女竇靖童繼承媽媽好歌喉，一直以來都以中性打扮，多次被傳出喜歡女生的消息。今（2）日有微博網友爆料，竇靖童與女導演李孟橋疑似已在國外登記結婚；二人在2021年合作電影《只是一次偶然的旅行》相識。

26歲女星竇靖童是王菲與竇唯的女兒，跟隨母親腳步踏入演藝圈，展現不輸王菲的音樂才華，近年也跨足戲劇領域，還以電影《第十一回》獲得第9屆北京國際電影節天壇獎最佳女配角獎；演藝事業成績亮眼，也讓她的私生活同樣受到關注，和別人走近一點就會被說曖昧或熱戀等。

網友爆料竇靖童與李孟橋疑似在國外結婚了。（圖／摘自微博）

不過，今（2）日晚間有微博網友爆料，整理出竇靖童這段時間在社群的動態，推敲她疑似已經在國外秘密結婚，對象是2021年曾合作過電影《只是一次偶然的旅行》的女導演李孟橋，最近她們又合作新作品《她的生存之道》。

有不少粉絲抽絲剝繭，注意到竇靖童右手無名指有戴著婚戒；李孟橋情人節時還特地曬出竇靖童的貓，被推敲是兩人共度情人節。對此，有王菲的粉絲樂見其成，高興地說，「如果是真的，這樣王菲就擁有了三個女兒耶」。