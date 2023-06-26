歌壇天王周杰倫（周董）和昆凌傳出要送大女兒Hathaway，進澳洲一間歷史悠久的女子小學，光1年學費約百萬新台幣，不過天后王菲更是大手筆，她送女兒李嫣就讀瑞士貴族學校，每年學費高達350萬元，光制服就要價16萬。

周杰倫、昆凌不只重視孩子隱私，根據《鏡週刊》報導，周杰倫決定送快滿8歲的Hathaway，進布里斯本的伊普斯維奇女子文法學校（簡稱IGGS）小學部，1年學費就要約新台幣百萬元。王菲更是大手筆，她2019年送女兒李嫣就讀瑞士貴族學校College Alpin Beau Soleil，單是制服就要價16萬，每年學費更高達350萬台幣，雜支還另計。

這所貴族學校位於瑞士阿爾卑斯山脈，是全球最貴的私立寄宿學校之一，學校每年只招收250位入學名額，就讀的學生大部分都是名人或貴族的小孩，而學校的社群媒體還曾曬出李嫣與同學們的校園生活照，並寫下︰「當我們的學生團隊合作時會創意爆發。」

其實，演藝圈有不少藝人也將兒女送往國外求學，學費都頗為驚人，其中，陶晶瑩的大女兒荳荳，前年遠赴美國讀高中，每年學費約166萬台幣；育有2子1女的聶雲，3個子女都陸續到美國留學，讓獨留台灣的聶雲很捨不得，他也透露，3個子女1年光學費得燒500萬台幣。