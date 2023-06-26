42歲日本女神廣末涼子和米其林一星名廚鳥羽周作談婚外情，重挫形象、遭無限期停工，廣末涼子的藝術家老公井筒順仍開記者會護航她是好妻子、最棒母親，說到激動處還流下男兒淚，不過今（26日）就有前員工向日媒控訴，曾被井筒順爆打、剃光頭，且井筒順也跟女同事搞不倫。

廣末涼子無限期停工，井筒順上周則開記者會護妻，表示廣末涼子是好妻子、最棒母親，認為廣末涼子太年輕就進演藝圈，「所以認真又乖巧的她內心崩壞」，井筒順隱忍的態度還被日媒稱為「聖人夫」，根據《週刊女性》報導，一位和井筒順共識10年的前員工爆料，遭井筒順施暴，事情發生在2019年，當時已婚的他偷吃公司女同事，太太得知後向井筒順告狀，結果他遭井筒順拳打腳踢。

前員工指控，井筒順把他叫到工作室施暴：「他抓住我的頭髮，對我拳打腳踢幾十次」，男員工還指控，井筒順強迫他的臉靠近火，施暴過程中他還不停罵「敢搞我的女人」、「那是我的女人」，井筒順還拿電動理髮器，把他的頭髮亂剃一通，他只能不斷向井筒順道歉，傷勢花了2個月才痊癒。

影片來源取自《週刊女性PRIME》若有移除請見諒

針對前員工爆料，井筒順則向《週刊女性》表示不回應，之後他再以mail形式回答，坦承自己質問男員工時有動手，但也強調，他與女員工沒有特別的事。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

藍正龍說真的！狠噹小S「前男友的拖鞋」 黃子佼直播畫面露餡
51歲玉女歌手昔拍三級片陷低潮 淡出幕前23年近況曝
炎亞綸遭捲性醜聞惹議陸網狂推「台灣1男神」人品好：快邀請
#井筒 #廣末涼子 #前員工 #施暴 #小三