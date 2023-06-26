42歲日本女神廣末涼子和米其林一星名廚鳥羽周作談婚外情，重挫形象、遭無限期停工，廣末涼子的藝術家老公井筒順仍開記者會護航她是好妻子、最棒母親，說到激動處還流下男兒淚，不過今（26日）就有前員工向日媒控訴，曾被井筒順爆打、剃光頭，且井筒順也跟女同事搞不倫。
廣末涼子無限期停工，井筒順上周則開記者會護妻，表示廣末涼子是好妻子、最棒母親，認為廣末涼子太年輕就進演藝圈，「所以認真又乖巧的她內心崩壞」，井筒順隱忍的態度還被日媒稱為「聖人夫」，根據《週刊女性》報導，一位和井筒順共識10年的前員工爆料，遭井筒順施暴，事情發生在2019年，當時已婚的他偷吃公司女同事，太太得知後向井筒順告狀，結果他遭井筒順拳打腳踢。
前員工指控，井筒順把他叫到工作室施暴：「他抓住我的頭髮，對我拳打腳踢幾十次」，男員工還指控，井筒順強迫他的臉靠近火，施暴過程中他還不停罵「敢搞我的女人」、「那是我的女人」，井筒順還拿電動理髮器，把他的頭髮亂剃一通，他只能不斷向井筒順道歉，傷勢花了2個月才痊癒。
針對前員工爆料，井筒順則向《週刊女性》表示不回應，之後他再以mail形式回答，坦承自己質問男員工時有動手，但也強調，他與女員工沒有特別的事。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。