白姓騎士紅燈左轉2度遭警攔查，這次態度迥變露餡是車手。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

白姓騎士紅燈左轉2度遭警攔查，這次態度迥變露餡是車手。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

2度遭警攔查男眼神、態度大不同 一盤查露餡了

「好久不見，這次配合一點！」43歲白姓男子1日深夜紅燈左轉遭桃園警分局埔子所員警攔查，2警認出過去也曾違規遭攔，當初不但不配合還言語不當，但這次卻截然不同大力配合且神色緊張，員警並在車廂發現提款卡，追查下驚見是詐騙集團車手，帶返所調查送辦。

桃園警察分局埔子派出所員警謝瑋倫及黃冠穎1日23時20分許巡邏時，發現一名機車騎士違規紅燈左轉，上前攔停，員警認出43歲白姓男子過去因案曾被相同的2名員警查獲，且被攔查時態度十分不配合，沒想到這次盤查時態度迥然不同且神色緊張。

員警在白男機車置物箱內發現一個包裹，詢問時他一開始說是朋友的包裹，不知道裡面是甚麼，隨後打開發現裡面有一張提款卡，就改口說是朋友寄卡片給他，但不知道卡片是誰的，不久又改口說卡片是朋友的，變來變去無法清楚說明卡片來源。

員警立即聯繫該張卡片的持有人，確認是遭詐騙集團詐騙所交付，立即將白男帶返所內調查並依法移請偵辦。