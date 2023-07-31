台灣科技業平均薪資高人一等，吸引不少人優先選擇理工科系，不過有一名網友分享，自己堂姊是台大理工科系，畢業後參加國考當起公務員，讓他覺得太浪費，引起眾人熱議，更有內行人透露，高學歷人才到公部門易受重用，升官速度比火箭還快。

一名網友在PTT女板發文表示，自己堂姊是北一女類組前10名畢業，考上台大理工科系，畢業還拿了書卷獎，目前是高考公務員，讓他不解「台大理工科系書卷獎畢業，做公務員不會太浪費了嗎？」

貼文引起熱議，「還好吧~做自己想做的事不好嗎？」、「其實台大政大的很常見啊，反而私立科大考上的少見」、「我同學112畢，碩士也是112，最後去當公務員」、「理工組的公務員薪水也不低」、「每個人的人生規劃不同，有什麼浪費不浪費的」、「國家還是需要人才的啊」、「不然你要去私人企業中年被裁員嗎」。

不少內行人指出，高學歷人才在公部門很吃香，「不會，這種被首長當愛將升官比火箭還快，以為平起平坐一起小基層混到老，想太多，什麼好事都會被她占走，當你以為社會是金字塔，人家已經不是金字塔體制的生物」、「不會啊，高階公務職位很需要厲害的人才」、「家人清大碩進某官股公司馬上被抓到非常核心技術的組，裡面只有台大和清華兩個幫派」。