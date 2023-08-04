雲林縣府2017年起推廣嬰幼兒閱讀，今年0到5歲幼兒透過父母累計有12萬6905人次借閱紀錄，文觀處今年結合戶政機關及台大雲林分院推廣嬰幼兒閱讀，新生兒也可以辦理借閱證，只要辦理就送閱讀禮袋。

雲林縣長張麗善4日鼓勵有生育能力的父母多生孩子，生3個很好，若生4個她會非常感謝，有些父母會在胎兒時期就念繪本給寶寶聽，她甚至聽說有些胎教就教雙語，媽媽拿一個東西同時說中、英文，在媽媽的肚子裡養成閱讀習慣，希望不要輸在起跑點。

縣府今年結合縣內戶政機關及台大醫院雲林分院推廣親子閱讀，只要新生兒在雲林辦理借閱證，即贈送新生兒閱讀禮袋1個。

張麗善致謝雲林縣不動產開發商業同業公會，已連續5年捐贈新生兒圖書1000冊等經費，5年累計100萬元。

文觀處表示，今年0歲至5歲的嬰幼兒館藏量2萬8017本，今年累計12萬6905人次借閱。

雲林縣去年新生兒出生數約3340多人，新生兒禮袋共送出1049份。