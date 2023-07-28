大考中心今公布分科測驗成績，考生要據此參加分發入學。升學專家預估，今年要進台大二類組（理工類）校系，5科成績至少要220級分；各大學自費醫牙學系的門檻為5科260級分、公費醫學系門檻約255級分；中段學校錄取分數相當難預估，考生只能多填志願因應。

升學專家劉駿豪表示，去年分科測驗出現「低分高就」的狀況，一些校系錄取分數跌到很低，造成今年更多考生來參與分發，但競爭相對會變激烈。他認為，今年分發入學招生名額4.2萬人，預估會有3.6萬人填志願，缺額大約6000人，不到近年1.4萬人的一半左右。

劉駿豪表示，因為今年參加分發入學的人數大增，一些校系的錄取分數回上升，這造成考生選填志願的困難。他認為，各類組前50志願校系可以用組合累積人數及招生名額來算出落點分數，但之後的校系則相當難預估，考生最好要填8、90個志願比較保險。

劉駿豪預估二類組採計國、英、數甲、物、化等5科的校系，進台大的門檻是220級分，進清大、交大及成大的門檻則是200級分、進「中」字輩大學（中央、中山、中興及中正）的門檻是180級分。

三類組校系方面，劉駿豪預估，今年要進各大學自費醫牙學系至少要5科260級分，其中進台大醫學系要283級分、台大牙醫系要277級分、陽明醫學系要277級分；各大學公費醫學系的錄取分數會比自費低，預估5科要255級分以上。

至於一類組科系，由於採計相當複雜，且絕大多數都有加權計分，因此相當難推估落點分數。不過劉駿豪認為，今年要進台大法律系財法組，加權後的分數要288分以上；進台大財金系A組，加權後的分數則要230分以上。

另一個升學輔導團體樂學網表示，聊天機器人ChatGPT帶動AI（人工智慧）產業的發展，讓不少考生轉向資工相關領域，因此若是二類組的考生想拚頂大電機、資工相關的AI校系，要對比去年往上拉4至5級分。

樂學網觀察到去年分發入學二類組前20名校系，台大僅占4名，顯示二類組選系的風氣逐漸超過選校。樂學網評估，今年在經濟不景氣下，預估選系優於選校的的風氣可能從二類組擴大到一類與三類，愈來愈多學生在意未來出路甚於名校光環。