韓國女團aespa今(8)日現身韓國仁川國際機場，準備前往美國洛杉磯出席《Outside Lands音樂藝術節》，日前韓國論壇有網民在討論區向aespa發出死亡恐嚇，揚言要用凶器襲擊成員Winter，粉絲發現後立即報警，於是警方派出10多名執法人員在機場戒備。

根據韓媒綜合報導，韓國論壇在7日出現要刺殺 Winter 貼文，且寫下「明天要出國的 aespa Winter 我會帶著凶器去刺死她」，讓不少粉絲驚慌，尢其近日韓地鐵又發生隨機殺人事件，使得警方更重視此事，在8日立即派10多名警察部屬在仁川國際機場，護送aespa成員們能安全出國。

而所屬的SM事務所向韓媒表示，在得知有人在討論區發表恐嚇aespa的貼文後，有立即向執法部門舉報，而他們今日亦特別加強保安，確保aespa可以安全地出發，且執法人員於昨、今兩日到SM大樓確認保安及安全情況。SM並發聲明「今後會盡最大努力保護旗下藝人的人身安全。」