在通膨持續一年來原物料包括奶油、蛋、包材等全數上漲下，今年中秋月餅漲勢亦備受矚目；台灣百年老店郭元益1日發表再升級的頂級蛋黃酥禮盒，郭元益副總經理郭建偉指出，去年首度推出頂級蛋黃酥與伴手禮盒，帶動千元以上伴手禮盒成長三倍，今年每顆蛋黃酥從原料與製程再升級，亦進一步帶動每顆蛋黃酥從70元漲至75元，調幅不到1成，預計中秋檔期可望帶動至少1成成長。

郭建偉強調，調漲不是反應原物料漲價，這些都是業者自行吸引，調漲原因還是在於今年原料與製程再升級，加上選料與製程時間都比過往多一倍時間，像是40天紅土醃漬蛋黃需以葡萄籽油、台灣在地的合力酒廠（Holy Distillery)專屬特調蒸餾琴酒舒肥與低溫熟成30小時，最後再以炙燒、琴酒帶出蛋黃香氣，讓蛋黃口感滑潤軟心，高規格製程每顆75元，較時下精品蛋黃酥相對親民價。

而禮盒仍延用合作多年的設計師詹朴設計，以及代言人鳳小岳均出席新品發表現場；新款FOR YOU-花禮盒將是今年主打重點商品，此外還有聶永真設計的彩月禮盒等，價格帶從550元至1490元不等，估計今年仍以千元以上送禮禮盒為大宗，郭建偉指出，從去年10月國境開放後，整體社交活動恢復，不論是出國送禮還是入境購買伴手禮，均帶動上半年業績成長至少1成，為此看好國際旅遊商機暢旺，郭元益將於八月進駐桃園國際機場一航廈開出機場第二店，預計整體秋節業績有望再推升1成。

至於喜餅市場雖因疫後結婚組數增加，但礙於結婚禮俗習慣改變，隨著宴客數減、相對喜餅訂單也會減少，與往年比較只有持平狀況，為此郭元益亦自今年推出「喜餅到府試吃」的專人服務與試餅專屬杯盤餐具，郭建偉表示，透過糕餅人文設計創新、產品升級、門市空間與服務、制服更新等，提供消費者更精緻體驗。