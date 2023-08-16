隨著中國勢力與日俱增，美國在亞洲的雄心抱負一直是華府的優先要務之一，不過多年來卻面臨看似難以踰越的障礙，即華府重要盟友日本與南韓間的敵意。

法新社報導，美日韓18日將首度召開史無前例的三邊峰會，這是日韓兩國領袖間的一大突破，美國總統拜登（Joe Biden）將把握此一良機，盼能將這種新的合作精神制度化。

北韓近來提升飛彈試射頻率，在高度緊張的背景下，拜登、南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄預計將宣布新倡議，要針對飛彈防禦、情資共享和技術領域共同合作。

為了讓場面更加盛大，拜登邀請尹錫悅及岸田前往華府近郊山區總統度假勝地大衛營（Camp David），這是大衛營自2015年以來的第一個重大外交活動。大衛營在調停中東和平上具有重要意義。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與日韓外長就峰會準備事宜召開視訊會議後表示，拜登將「表明這是我們深信三邊合作的新紀元」。

長久以來，日韓關係一直受到1910至1945年日本殘酷統治朝鮮半島的不堪過去而蒙上陰影。

去年當選的保守派總統尹錫悅在國內承擔政治風險，化解與強迫勞動有關的爭議，日方也對此做出回報。

尹錫悅今年5月造訪東京，是12年來首度有南韓總統專程訪問日本。8月15日是南韓重大節日「光復節」，尹錫悅在演說中形容當今的日本，是與南韓有著相同價值觀和利益的夥伴。

不過，戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）專家強斯東（Christopher Johnstone）說，受限於南韓憲法規定總統不得連任，將於2027年卸任的尹錫悅所做努力在國內仍深陷爭議，許多日本人對和解是否能持久抱持懷疑態度。

強斯東指出，這場峰會將聚焦「設法讓已經達成的進展制度化，並讓這3國未來的領袖更難輕言放棄這些進展」。

儘管日韓間存在歷史糾葛和經濟競爭，但兩國在全球重要議題上意見相同，也與美國一致，特別是在加入西方行列支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵方面。

布林肯表示：「日本與南韓不僅是（美國）在該地區的核心盟友，也是在全世界的核心盟友。」

另一方面，根據路透社報導，國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天表示，這場三邊峰會不應被視為對中國具「挑釁意味」。

巴特爾在例行記者會上被問及中國對這場峰會的看法時表示：「沒有理由將這場峰會視為具挑釁意味，或被視為煽動緊張情勢的任何舉措或努力。」

他說：「這場峰會是關於深化我們在一些領域的夥伴關係與合作，我們認為這些領域符合我們3國的共同利益。」