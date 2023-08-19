美國、日本與南韓首度舉行3方峰會，美國總統拜登及日韓領袖今天表示，他們看見了3國緊密安全合作的「新篇章」。這場峰會已讓中國深感不安。

法新社報導，拜登在馬里蘭州的大衛營（Camp David）與日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅舉行3方峰會，他稱讚尹錫悅及岸田文雄讓歷史仇恨揭過一頁的「政治勇氣」。

拜登在聯合記者會中說：「在美國全力支持下，你們的領導力讓我們齊聚此處，因為你們都明白，這個世界正處於一個轉捩點。」

拜登堅稱，這場峰會並非針對中國。中國在國家主席習近平率領下，一直在國內及亞洲展現軍事實力，包括圍繞台灣的大型軍事演習。

美日韓領袖在聯合聲明中表示，他們反對中國在東海及南海的海洋爭端中從事「危險及侵略行為」，「我們強烈反對任何單方面改變印度太平洋地區海域現狀的企圖」。

日本與南韓對全球議題的意見大致相同，也都有美軍基地，但由於日本1910年至1945年占領朝鮮半島遺留的問題，以往幾乎不可能舉行這類峰會。不過，尹錫悅冒著國內政治風險，解決戰時強迫勞動相關爭端，揭過了這頁歷史，如今在與中國、北韓關係高度緊張之際，將日本視為夥伴。

尹錫悅說，他希望具有「前瞻性」，這次峰會是「歷史性的一天」，為3個國家的共同關係奠定了「穩固的制度基礎」。

美日韓領袖同意一項在所有領域展開例行性演習的多年期計畫，而非單單針對北韓的一次性軍事演習，並在危急時刻做出正式的「三方協商承諾」（Commitment to Consult）；拜登還說，他們也將建立三邊熱線。

3國領袖也同意共享北韓即時資料，並每年舉辦峰會。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120819