美國2024年總統大選共和黨初選首場辯論今天登場，但民調領先的前總統川普並未參加辯論，反而接受了社群平台X訪問，並在訪談中砲轟黨內初選對手，以及民主黨籍的總統拜登。

法新社報導，川普婉拒參加在威斯康辛州密爾瓦基的辯論，而選擇了接受保守派前福斯新聞（Fox News）脫口秀主持人卡爾森（Tucker Carlson）的訪問。

在這場與辯論同時間播出、內容不設限的訪談中，川普表示，他民調領先對手「50至60個百分點」，參加辯論沒有意義。

訪談在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X播出。

他說：「我要坐在那裡一兩個小時，然後被根本不該參選總統的人騷擾嗎？」

川普形容佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）「廢得可以」，前副總統彭斯（Mike Pence）讓他「非常失望」，前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）則是「瘋子」。

川普在他位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫俱樂部接受45分鐘訪談時，談到許多議題，還被問到他是否認為因性犯罪被捕的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）是輕生身亡。

川普回答：「我認為他可能是輕生。」

川普在訪談中表示，拜登是「我國史上最糟糕的總統」，還意有所指地說，80歲的拜登可能不會成為 2024年11月大選的民主黨候選人。

川普說：「我認為他不會出線，但也很難講。我認為他的心理比生理還糟糕，而且生理上他完全稱不上鐵人。」