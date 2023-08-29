最新民調顯示，當美國民眾被要求形容民主黨籍現任總統拜登和最可能在明年大選中與他一決高下的共和黨籍候選人川普時，他們最常使用的詞彙分別有「老糊塗」與「不誠實」。

美國總統大選預計2024年11月登場。美聯社－美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）民調向受訪者提出一個開放性問題，即提到拜登和川普時，他們會聯想到什麼。

民調結果顯示，無論是民主黨或共和黨支持者，絕大多數美國成人都認為拜登以80歲高齡競選連任，已經「太老」。有26%受訪者使用「年老」或「過時」等詞彙來形容拜登；還有15%受訪者提到「緩慢」和「糊塗」等形容詞。僅有5%受訪者用「強大」、「能幹」等正面詞彙來形容拜登。

至於較拜登年輕3歲的川普，因為接連4次被起訴，並涉入多達91項罪名，引來「貪腐、不正派」（15%）、「壞」（11%）、「騙子、不誠實」（8%）等諸多負面評價；至於「很好」等正面評價僅占8%。

根據民調，針對川普的負面評論大多集中在他的道德立場和行為上，以及諸如「說話大聲」、「憤怒」、「瘋狂」、「危險」以及「自戀」（皆各占6%）等。約5%的人則認為他「強大」和「能幹」。

民調顯示，總體來說，只有24%美國人希望看到拜登再次參選，而30%的人期待看到川普再度出馬。大多數人都表示，如果拜登和川普再度獲得提名，他們不願意支持這2名候選人。

此外，62%美國人表示他們對川普抱持負面看法；對拜登抱持負面觀點的受訪者則占52%。

這項民調於8月10日至14日進行，受訪對象包括1165名成人。抽樣誤差範圍為正負3.8個百分點。